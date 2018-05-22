В Мурманске пройдёт презентация книги Ильи Виноградова «Несанкционированные стихи»

22 Мая 2018 года, 17:25

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки состоится презентация книги Ильи Виноградова «Несанкционированные стихи». Мероприятие пройдёт 23 мая в 18:00. На презентации Илья Виноградов представит новый поэтический сборник, почитает стихи. Свою точку зрения о новой книге Ильи Виноградова выскажут коллеги по перу – мурманские поэты и писатели.

«Несанкционированные стихи» – пятая книга Ильи Виноградова. Она издана в Санкт-Петербурге и содержит 40 новых стихотворений. В своих поэтических произведениях автор размышляет о современном, переломном для страны и мира периоде истории и об испытаниях, которым в это сложное время подвергаются человеческие ценности и отношения.