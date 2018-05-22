В Мурманске состоялся четвертьфинал КВН

23 Мая 2018 года, 09:38

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – В мурманском Доме молодежи состоялась репетиция выступлений, которые уже в эту пятницу увидят зрители в четвертьфинале Региональной Мурманской лиги КВН.

«Редактуры перед четвертьфиналом Региональной лиги идут уже вторую неделю. Сегодня юмористам помогают Станислав Агафонов, участники команды КВН «Сборная города Мурманска» Алексей Шамов и Александр Нестеренко. Это те люди, которые создают особую душевную атмосферу в Региональной лиге. С каждой командой опытные игроки работают долго и внимательно, тщательно шлифуют материал – всё для того, чтобы наши зрители получили заряд хорошего настроения и были уверены, что не зря потратили время», – рассказал директор МАУ МП «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.

Игра состоялась 22 мая в Мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия». Игры организованы при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

За выход в полуфинал боролись команды из Санкт-Петербуга, Петрозаводска, ЗАТО Александровск и Мурманска. Особое место в Региональной лиге заняли команды Сборная Современной Молодёжи, «Сверхразум» и «Для Вас». Несмотря на юный возраст, ребята имеют большой опыт игры в Мурманской Школьной лиге, и уже не впервые на равных соревновались со старшими коллективами.

АГМ