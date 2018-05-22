Детский джаз в Мурманске

23 Мая 2018 года, 09:50

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ - Если верить древнегреческому философу Аристиппу, то «детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут». Уверены, что ученикам детской музыкальной школы им. Э. С. Пастернак (г. Североморск) приобретенные навыки обязательно понадобятся в будущем.

Посмотреть результат работы молодых музыкантов по окончании учебного года можно будет на встрече Jazz & Blues Cafe уже сегодня, 23 мая. Также в этот вечер на сцене клуба «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» выступят и постоянные резиденты проекта Jazz & Blues Cafe.

В программе:

19:30 Выступление учеников детской музыкальной школы г. Северморск.

21:00 Лола Смолина (cover, acoustic)

21:20 «ЧЕРНИКА» (cover band)

22:00 Джем-сейшн

Вход свободный. Начало в 19:00.