Мурманские кадеты приняли участие в Международном кинофестивале «Золотой след»

23 Мая 2018 года, 12:50

РОССИЯ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Ученики 10 «А» кадетского класса имени Александра Невского Следственного комитета РФ по Мурманской области МБОУ Лицей №2 города Мурманска приняли участие в Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след» имени профессора В.К. Гавло. Кинофестиваль прошёл в Новосибирске.

Организатором кинофестиваля выступил Новосибирский юридический институт Томского государственного университета при участии Общественного совета при Главном управлении МВД России по Новосибирской области, а также Совета молодых юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов России. Международный кинофестиваль «Золотой след» проводится уже в пятый раз. В фестивале приняли участие более 100 киноработ из разных регионов России.

Мурманские кадеты впервые принимали участие в таком мероприятии. Ребята представили на суд жюри фильм, снятый при поддержке отдела криминалистики следственного управления, под названием «Шах и мат». Представленный к конкурсной программе фильм после долгих часов съемок, бессонных ночей монтажа, завоевал симпатии компетентного жюри и получил специальный приз кинофестиваля и диплом «За лучший дебют».