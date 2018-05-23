В Мурманске откроется выставка «История пограничной охраны Заполярья»

23 Мая 2018 года, 18:20

МУРМАНСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – 24 мая в 15:00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «История пограничной охраны Заполярья». Выставка приурочена к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны. 28 мая 1918 года был подписан декрет о создании пограничной охраны РСФСР.

Выставка организована совместно с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, военно-историческим клубом «Заполярный рубеж» и группой военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Экспозиция состоит из информационных планшетов, рассказывающих о подвигах и мужестве пограничников 82-го, 100-го, 101-го пограничного отрядов, о героизме моряков-пограничников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, музея Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району, диораму «Бой пограничников с фашистскими захватчиками на реке Титовка в первые дни Великой Отечественной войны» и многое другое.