Мурманскому советскому художнику посвятили альбом

24 Мая 2018 года, 12:17

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра в 12:00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация альбома «Яков Комшилов. Прогулки по Мурманску». Это первое издание, посвящённое творчеству известного мурманского художника, краеведа, архивиста, работника судебной системы и общественного деятеля. Мероприятие приурочено к 80-летию Мурманской области.

В альбоме представлены репродукции живописных и графических работ из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Мурманского областного художественного музея, Музея-Архива Истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренцрегиона КНЦ РАН. Эти фонды объединены одной из главных тем творчества художника – пейзажами Мурманска. Издание не только знакомит с творчеством самобытного художника, но и представляет интерес для историков-краеведов как визуальный источник, запечатлевший изменения архитектурного облика заполярного города на протяжении 1920-60-х годов XX века.

Ранее «Би-порт» сообщал об открытии выставки «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее». Презентация проекта состоялась в Музее истории Мурманского торгового порта при содействии Мурманского областного краеведческого музея. Экспозицию зрителям представили в виде панорамы Мурманска. Её выполнил художник и краевед Евгений Бартольд в 1933 году.