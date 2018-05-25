В Мурманской области проводится конкурс на получение грантов в области культуры и искусства

25 Мая 2018 года, 10:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала постановление о выделении средств на реализацию проектов в области культуры и искусства в регионе. В связи с постановлением комитет по культуре и искусству организует конкурсы на предоставление грантов.

Выплаты получат участники, отличившиеся в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и международных кинофестивалях. Срок реализации проектов – до 25 декабря года проведения конкурса. Также победители конкурса в сфере культуры и искусства имеют право на предоставление помещений в «Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова».

Критерии оценки, образец заявки на участие в конкурсе и правила предоставления грантов можно посмотреть здесь.