В рыбацком посёлке Норвегии пройдёт конкурс российских и зарубежных артистов

25 Мая 2018 года, 17:00

НОРВЕГИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – С 26 по 29 сентября 2018 года в рыбацком посёлке Хьёллефьорд на севере Норвегии состоится международная арт-резиденция Uncapitals. В ходе резиденции пройдёт конкурс артистов из Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, Исландии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов и Северо-Запада России.

В этом году участники проекта будут работать по двум направлениям. Первый – это артисты, работающие со звуком и полевыми записями, фильммейкеры, VR-артисты, операторы дронов. Второй – перформеры, танцовщики, хореографы, актёры и режиссёры театра и кино.

Принять участие в конкурсе могут артисты от 18 до 35 лет.