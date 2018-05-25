В день защиты детей «Кировка» приглашает юных мурманчан поиграть

25 Мая 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – 1 июня, в Международный день защиты детей, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных мурманчан на самый детский праздник.

В 11:30 на площади Дворца культуры пройдет конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. Ребята смогут проявить свою фантазию и нарисовать любимые уголки родного края.

В 12:00 юных северян специалисты областной «Кировки» приглашают в «Лабораторию детских чудес», где дети примут участие в спортивных экспериментах, проявят свои творческие способности на площадке «Полёт», пообщаются с животными зооуголка. На площадке «Детские рекорды» ребята смогут узнать, у кого из присутствующих самые широкие объятия, а также кто самый высокий и улыбчивый ребёнок.

В 13:00 во время развлекательной программы «Когда на планете хозяева дети» маленьких мурманчан ждут веселые игры, шутки, песни и зажигательные танцы.