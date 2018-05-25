Северяне услышат поморские песни на открытом конкурсе «В северной сторонке»

25 Мая 2018 года, 18:45

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – 3 июня Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города окунуться в атмосферу поморской культуры. Коллективы-исполнители поморской песни примут участие во II областном открытом конкурсе «В северной сторонке».

В 13:00 в зрительном зале пройдут конкурсные прослушивания, в которых будут представлены программы коллективов из городов Мурманск и Апатиты, поселка Молочного, сел Териберка и Варзуга. Участники исполнят лирические, протяжные, плясовые песни самых разных регионов, в которых проживают поморы.

В 16:00 на крыльце областной «Кировки» состоится гала-концерт областного конкурса исполнителей поморской песни. Подарком для всех мурманчан и гостей столицы Заполярья станут выступления любительского объединения «Русский танец» из Кильдинстроя и первого победителя конкурса «В северной сторонке» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.