Артисты Северного флота отличились в смотре-конкурсе «Несокрушимая и легендарная – 2018»

28 Мая 2018 года, 09:24

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота стал лауреатом II степени Пятого Всеармейского смотра-конкурса ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации. Творческое состязание проходило в Екатеринбурге под названием «Несокрушимая и легендарная - 2018». Конкурс был посвящён 100-летию со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Артисты флотского творческого коллектива стали лауреатами ещё в трёх номинациях. Ансамблю Северного флота присуждена победа в номинации «Лучшее видео-сопровождение концертных программ». Художественный руководитель флотского коллектива, заслуженный деятель искусств РФ капитан второго ранга Дмитрий Акманов был признан победителем в номинации «Лучший режиссёр – постановщик» и награждён дипломом лауреата. Ведущий солист ансамбля народный артист России Анатолий Иванов стал лауреатом в номинации «Победитель в области художественной декламации и конферансе».

В Екатеринбурге в ходе Всеармейского смотра-конкурса артисты Северного флота одними из первых 21 мая представили свою новую концертную программу, которая была специально подготовлена к юбилею РККА. Программа флотского коллектива включала в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы.