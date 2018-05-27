Северяне отметили юбилей Мурманской области

28 Мая 2018 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Праздничные мероприятия в честь юбилея Мурманской области начались 26 мая, в областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. Там состоялся театрализованный концерт «Славься, Мурманская область!». С юбилеем земляков поздравила Марина Ковтун.

Губернатор подчеркнула, что, празднуя юбилей области, мы отдаём дань глубокого уважения людям, которые создали всё, что мы видим вокруг и чем гордимся. Они отстояли свой дом, отстроили его заново после войны, обогатили и украсили своим трудом.

«Не уронить эту высоко поднятую планку, сделать так, чтобы у героической и славной истории родного края было достойное продолжение – вот наша задача и наш долг», – отметила она.

Перед началом театрализованного представления северянам вручили высокие государственные и региональные награды.

А на следующий день, 27 мая, на Центральном стадионе профсоюзов прошёл театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край!», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Торжественным маршем перед зрительскими трибунами прошли делегации городов и районов Кольского края.

Ещё до начала торжества на площади стадиона развернулась ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, работали торговые ряды. Для детей организовали игровую площадку с аниматорами, весёлыми играми и конкурсами. Сводный духовой оркестр Мурманской области выступил с концертом «Ритмы души». В театрализованном представлении приняли участие творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области, а также звезды российской эстрады, среди которых был популярный исполнитель Александр Маршал.