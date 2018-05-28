В «Лапландии» прошёл четвертьфинал Региональной Мурманской лиги КВН

28 Мая 2018 года, 17:15

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия» прошёл четвертьфинал Региональной Мурманской лиги КВН. Организатором юмористических состязаний стал комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

В игре приняли участие восемь команд из городов Мурманской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В роли ведущего по традиции выступил капитан команды «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН Герман Иванов.

«Игра была по-настоящему интересной, яркой, непредсказуемой, каждая команда смогла себя проявить. Оправдали ожидания зрителей ребята, которые представляли школьную лигу КВН», – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

По итогам встречи в полуфинал прошли пять команд: «Овощной салат» (Санкт-Петербург), «Для вас» (Мурманск), Сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск), «Клуб одиноких сердец» (Мурманск), «Сверхразум» (Мурманск). Одну из команд, оказавшихся за чертой, сможет спасти зрительское голосование, которое проходит в группе Региональной Мурманской лиги КВН в социальной сети «Вконтакте».

АГМ