В Мурманске открылась выставка «Мурманская область: история и современность»

29 Мая 2018 года, 10:53

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Мурманская область: история и современность», приуроченная к 80-летнему юбилею Мурманской области. Над организацией выставки трудились сотрудники областного краеведческого музея совместно с муниципальными музеями Мурманской области, а также Мурманским областным художественным музеем.

«80 лет в масштабах истории это миг, но наш край за эти 80 лет прошел огромный путь развития от дикого, практически необитаемого края до серьезно развитой индустриализованной зоны», - сказала на открытие вице-губернатор Инна Погребняк.

Показ экспонатов начался с презентации уникальной карты, на которой Кольский полуостров обозначен как Ленинградская область. Гостям выставки была представлена рукописная книга, сделанная специально к юбилею области. В числе экспонатов выставки присутствуют награды, «меч победы» городу-герою Мурманску и другие предметы, рассказывающие об истории нашего края: саамские предметы гардероба, продукция предприятий Мурманской области, образец полированной руды, сувенир из хибинских минералов.