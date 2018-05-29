В Мурманске открылась выставка почтовых открыток, редких марок и конвертов

29 Мая 2018 года, 11:10

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В музее почтовой связи на Ленина, 82а открыта выставка, посвящённая 80-летию Мурманской области. Экспозиция представляет собой коллекцию конвертов и почтовых открыток с редкими марками и штемпелями из архива Мурманского филиала Почты России.

На выставке представлены экспонаты разных лет. Основными сюжетами изображений служат памятные мемориалы, атомные ледоколы, знаменитые суда. Представлены и почтовые открытки к 80-летию области, подписанные Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Напомним, до 1 июня в почтовом отделении проходит гашение специальным почтовым штемпелем «80 лет Мурманской области». В первый день гашения 27 мая северяне отправили более ста юбилейных почтовых открыток в разные уголки России.