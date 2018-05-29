Ведущие «Орла и Решки» посетили «Русскую Лапландию»

29 Мая 2018 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Ведущие «Орла и Решки» Даниил Вахрушев и Маша Ивакова посетили Кольский полуостров. В Мурманской области или, как сказали в заставке программы «Европейской Сибири», ведущие посетили Мурманск, Териберку, Кировск и поселение саамов. Заветная «золотая» карта в этот раз досталась девушке.

Началось северное путешествие с памятника «Неизвестному солдату». К «Алёше» Даниил доехал на общественном транспорте. «Кондуктор жёлтого автобуса» не обманула ведущего, отправив к мурманской достопримечательности. Маша разглядывала памятник с высоты птичьего полёта – ведущая заказала вертолётную экскурсию. «Не порт – часть Мурманска, а Мурманск – часть большого порта!», - поделилась впечатлениями она, пролетев над городом.

Териберка с самого начала не встретила Даниила «тёплыми объятиями» - он еле добрался до населённого пункта автостопом.

«Когда человек ловит машину в мороз, понимаешь – может погибнуть. Ветер в тундре всегда сильный», - рассказал, подобравший его на автомобиле, северянин.

В Териберке ведущий побывал на локациях фильма «Левиафан»: место, где стоял дом главного героя, и «Кладбище кораблей» с двенадцатью рыболовными судами и одной баржей. Затем он отправился любоваться видами Баренцева моря, доехал на снегоходе. Из-за проблем с дорогой ночевать Даниил остался в Териберке. «Оставайтесь до весны!», - обрадовала утром пенсионерка, сидящая около гостиницы – дорога, по её словам, была перекрыта.

У Маши же поездка в Териберку состоялась намного красочнее. Девушка посетила занятие по «Сноукайтингу».

«Мы всю Тундру раскачаем!», - кричала ведущая, накачивая «Кайт» с инструктором. Затем, насладившись видами Баренцева моря, девушка отведала местную кухню: мидии, краба и морского ежа. Завершился день видом на северное сияние, которое пришлось искать с местными жителями.

«Большое зелёное облако, которое двигается! Такое космическое!», - поделилась ведущая. Ночевать девушка отправилась в самый дорогой номер в Мурманске.

Также ведущая посетила саамское поселение. Там, положив руку на камень, исполняющий желания, она попросила, чтобы Даниил выбрался из снежного плена. Примерно в это время молодого человека предложили подвезти. Саамы рассказали Маше о традиционной одежде, веже (жилище), местной «виагре». С помощью специального обряда девушка узнала своё тотемное животное. Им оказался кабан. Напоследок она надела саамское одеяние и станцевала перед оленями. После посещения саамского поселения девушка поехала в «Хаски-парк», где покаталась на собачьих упряжках.

На следующий день «освоения» Кольской земли Даниил отправился в Кировск. Молодой человек планировал посетить «Снежную деревню». Он рассказал телезрителям, что в 2012 году «деревня» вошла в книгу рекордов России как самая большая закрытая постройка из снега. Правда обойти все «комнаты» комплекса не удалось – когда ведущий прибыл, «Снежная деревня» закрывалась. Завершил Даниил северные приключения в местном бассейне.

Сюжет закончился традиционной закладкой стодолларовой купюры. В Мурманске ведущая Маша Ивакова положила деньги в бутылку и поместила в трубу под мостом около железной дороги.