В Мончегорске открылась выставка «Каменное ожерелье Мурмана»

29 Мая 2018 года, 17:50

МОНЧЕГОРСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – К 80-летию Мурманской области в Мончегорском музее цветного камня им. В. Н. Дава открылась выставка «Каменное ожерелье Мурмана». На ней представлен богатый минеральный мир Кольского полуострова: аметистовые щётки разных оттенков с Мыса Корабль (Терский берег), астрофиллит из Хибин, кристаллы граната альмандина хибинская «саамская кровь» и другое. Выставка продлится до 30 сентября.

Для людей, посвящённых в мир цветного камня, будет интересным встретиться на выставке с минералогическими редкостями. Костылевит, сазыкинаит, хлорбартонит, натисит – увидеть и иметь эти минералы – мечта многих коллекционеров. Кольский полуостров когда-то академик А. Е. Ферсман называл «полуостровом сокровищ», «минералогическим музеем под открытым небом» – на его небольшой территории сегодня учеными обнаружена и подсчитана одна пятая часть всех видов минералов планеты Земля.

Также украшают выставочную витрину коллажи из природных и полированных пластин коллекционных, облицовочных, ювелирно-поделочных камней и руд. Все представленные кольские минералы и горные породы - из фондов музея.