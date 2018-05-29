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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев:

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Главная » Культура » В России хотят юридически закрепить энцкую письменность
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 17:00

В России хотят юридически закрепить энцкую письменность


РОССИЯ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ - Проектный офис развития Арктики «ПОРА» и Сибирский федеральный университет запускают совместный проект по созданию и юридическому закреплению письменности энцкого языка*. Работать над проектом будут учёные, а также носители энцкого языка, специалисты в области энцкой культуры, которые живут и работают в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.

Заведующая кафедрой культурологии СФУ Наталья Копцева , возглавляющая проект, уверена, что родные языки коренных малочисленных народов Арктики сейчас переживают переломный момент: они могут либо исчезнуть, либо возродиться. История знает и те, и другие примеры.

В настоящее время у ЮНЕСКО есть специально созданная классификация языков, которые подвергаются рискам исчезновения. Право на использование родного языка определено мировым сообществом как основное право человека. Но реализация этого права для малочисленных народов требует приложения совместных усилий государства, науки и носителей языка и культуры.

Энцы – последний бесписьменный народ Арктики, который переселился сюда с более южных территорий. Когда-то в Арктику пришли не менее 4 тысяч энцев-самодийцев, а сегодня по данным последней переписи 2010 года в двух арктических поселках Таймыра их проживает не более 300 человек. Энцким языком владеют не более двух-трех десятков человек. Ученые-лингвисты зафиксировали произведения энцкого фольклора, бытовые рассказы, но энцкая культура до сих пор остается бесписьменной.

Результаты проекта по созданию и юридическому закреплению энцкой письменности будут представлены общественным организациям КМНС на обсуждение. Уникальные экологические и культурные практики, хранящиеся древним энцким народом, станут достоянием новых поколений энцев, их вкладом в мировой фонд знаний.

 

*в современном языке, по мнению руководителя проекта, профессора Натальи Копцевой равнозначно употребимы оба варианта написания «энцкий язык» и «энецкий язык»

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