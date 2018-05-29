На фестиваль «Териберка. Новая жизнь» приедет музыкальная группа из Дании

30 Мая 2018 года, 12:20

ТЕРИБЕРКА/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Териберский берег ждёт гостей 21-22 июля. Организаторы на встрече в правительстве Мурманской области обозначили период прохождения фестиваля. Программа большого праздника уже обозначена. Масштабность и разнообразие всего, что можно будет увидеть, услышать, попробовать - сохраняются. Об этом сообщает ГТРК «Мурман».

«Хочу такой секрет немножко приоткрыть, но не высказать его до конца. Будет и зарубежная группа из Дании. Герои «Ютюба». Тоже уже дали согласие на приезд в Териберку», - поделился организатор фестиваля «Териберка. Новая жизнь» Олег Степанов.

В меню будут преобладать поморские блюда. Приглашены мастера союза шеф-поваров России. Идея фестиваля сохраняется. По замыслу организаторов, этот праздник в результате должен дать толчок экономическому развитию. В приоритете туризм и рыболовство.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: «Жители, в первую очередь, обращаются с просьбой помочь им решить инфраструктурные вопросы. Привлечь финансирование на строительство новых причалов для маломерных судов. И решить бюрократические вопросы с оформлением вылова в прибрежной зоне».