Северные сказки прозвучат на Красной площади

30 Мая 2018 года, 14:00

МОСКВА/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – На книжном фестивале в Москве «Красная площадь» - 2018 Национальная издательская компания «Бичик» им. С.А. Новгородова проведёт на презентацию книги «Легенды и сказки Севера». Презентация состоится 3 июня на Красной площади в павильоне «Регионы России».

В данном издании представлены легенды и сказки многих народностей Севера России, рассказывающие о суровых условиях жизни коренных народов Севера. Легенды и сказки, созданные богатым воображением и жизненным опытом каждого народа, помогут окунуться в магический мир их прошлого. Некоторые произведения, вошедшие в сборник, публикуются впервые. Тексты их были специально подготовлены для данного издания.

Композиция книги обусловлена родством языков тех или иных народностей: народы алтайской (тюркская, тунгусо-маньчжурская ветви), уральско-юкагирской (финно-угорская, самодийская, юкагирская ветви) языковой семьи, палеоазиатские народы.

Материалы представлены от тринадцати регионов: Республика Саха (Якутия), Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Приморский, Красноярский, Хабаровский, Камчатский края, Иркутская, Кемеровская, Сахалинская области, Республика Карелия. В число регионов, предоставивших тексты, входит и Мурманская область.

В издании собраны образцы народного творчества 26 национальностей: якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, ненцев, чукчей, эскимосов, саамов, нивхов, хантов, удэгэйцев, шорцев, тофаларов и других народов. Произведения даны в литературной обработке, при этом в каждом тексте максимально сохранены национальный колорит и своеобразие.