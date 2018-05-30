В Заполярье приедет знаменитый йог из Индии

30 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким солнечным миром Индии. В этом году он посвящен 80-летию Мурманской области и пройдет 2-4 июня впервые сразу в трех городах: Мурманске, Кандалакше и Кировске.

Почётным гостем Фестиваля станет генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Дипак Миглани. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Главный участник фестиваля - уже полюбившийся северянам певец в тринадцатом поколении из Индии Битту Маллик, который выступит с новой концертной программой. Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. Вместе с ним выступит один из лучших российских исполнителей на индийских ударных инструментах таблах Денис Кучеров (Санкт-Петербург), долгое время обучавшийся музыке в Индии. Вторым гостем из Индии станет мастер йоги Вивек Тивари. Он проведет для северян бесплатные мастер-классы и выступит на концертах Фестиваля.

2 июня Фестиваль откроется в Мурманске. В 16:00 в сквере на ул. Ленинградской начнется Праздник колесниц, в 18:00 в областной филармонии пройдет концерт с участием Битту Маллика. 3 июня фестиваль переместится в Кандалакшу. Здесь Праздник колесниц и концерт состоятся соответственно в 14:00 и 16:00 в ДК «Металлург».