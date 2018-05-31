Программа Дня защиты детей в Мурманске обещает быть насыщенной

31 Мая 2018 года, 12:46

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра, в Международный день защиты детей, Областные учреждения культуры приглашают юных северян на праздники в День защиты детей.

С 11:00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих на игровую программу «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся». Юные читатели и их родители примут участие в соревнованиях. Они смогут проявить смекалку, ловкость, меткость и сноровку в различных занимательных и интеллектуальных играх, эстафетах и конкурсах. Самые активные участники получат призы, которые будут разыграны в конце мероприятия.

В 12:00 в областном драматическом театре начинается благотворительный спектакль «Зачарованное царство». Каждый год театр приглашает на праздник детства ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, несовершеннолетних детей из многодетных семей. Премьера спектакля «Зачарованное царство» состоялась в конце 78-го театрального сезона, в июне 2017 года. Режиссер-постановщик – Никита Ковалев.

В 14:00 в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открывается тактильная выставка «Чудеса своими руками». На ней представлены работы незрячих и слабовидящих детей – учащихся Мурманской коррекционной школы-интерната № 3. Все экспонаты выставки можно будет потрогать руками, что позволит незрячим и слабовидящим людям тактильно ощутить различные материалы, которые были использованы для создания объемных красочных картин, полюбоваться «Бабочками на поляне», «Рыбками в аквариуме», открыть чудесный мир, созданный руками детей.

Ранее сообщалось о «Самом детском дне» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. Там маленькие северяне примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «МЕЛ ФЕСТ». Также пришедшие посетят игровые тематические площадки «Лаборатория детских чудес» и развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети».