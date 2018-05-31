Мончегорцы увидят «Мурманск в старых фотографиях»

31 Мая 2018 года, 13:17

МОНЧЕГОРСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра в 10:00 в Музее истории города Мончегорска начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск в старых фотографиях». На выставке представлено 60 черно-белых фотографий, рассказывающих о вековой истории столицы Заполярья. Выставка работает до 28 июня.

Мурманск начал свою историю на рубеже эпох, в годы Первой мировой войны, с именем Романов-на-Мурмане. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного типа. В 1930-е годы Мурманск стал областным центром. В годы Великой Отечественной войны в городе пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения.

Сегодня Мурманск - по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться, идти в ногу со временем.