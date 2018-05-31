В Кировск прикатится «Колобок»

31 Мая 2018 года, 13:40

КИРОВСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра в 10:30 артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Колобок» в городе Кировск. Показ пройдет в Кировском городском дворце культуры. Визит мурманских кукольников приурочен к циклу праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею театра. В августе Мурманскому областному театру кукол исполнится 85 лет, основанный как раз в Кировске.

Спектакль «Колобок» на мурманской сцене поставил режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков из Санкт-Петербурга 17 мая 2009 года. На сегодняшний день, постановка активно проходит в Мурманске и на выездных площадках.