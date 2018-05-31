В Апатитах отметили День Химика

31 Мая 2018 года, 14:19

АПАТИТЫ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ - 30 мая 2018 г. В Апатитах широко отметили День Химика - один из главных профессиональных праздников Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»). Поздравить с праздником работников КФ АО «Апатит», жителей и гостей г. Апатиты пришли руководители предприятия, депутаты Мурманской областной Думы, представители подшефной подводной лодки «Кострома» и большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко».

Праздник проходил по принципу открытого театрального пространства и интерактивных площадок. Все желающие на площадке городского дворца культуры могли принять участие в перформансах уличных театров – «Чёрный квадрат» (г. Москва) и «Мусташ» (г. Минск), увидеть выступление танцевального шоу нового поколения «Brachos». Также горожане встретились с Loco Brusca – профессиональным уличным артистом из Аргентины и мастером уличного интерактива.

Маленькие гости праздника участвовали в шоу трансформеров, провели опыты в весёлой химической лаборатории. Традиционно весь день работали фото-студия, батуты, карусели.

В ходе торжественной части праздника прозвучали слова благодарности работникам химической промышленности. Всего в этом году пятьдесят сотрудников КФ АО «Апатит» отмечены различными наградами за вклад в развитие химической промышленности: благодарностями губернатора Мурманской области и областной Думы, почётными грамотами «ФосАгро», АО «Апатит», глав городов Кировск и Апатиты. Награды работникам были вручены на торжественных собраниях в цехах. Накануне общегородского праздника в Апатитском Дворце культуры им. Егорова также состоялся праздничный вечер обогатителей, где чествовали ветеранов производства.

О решающем вкладе высокопрофессионального трудового коллектива в производственные показатели компании говорил и директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов: «Благодаря вашей работе, вашему вкладу в производство мы уверенно развиваемся: за последние три года смогли увеличить объемы производства апатитового концентрата практически на тридцать процентов, и в 2018 году этот показатель должен составить десять миллионов тонн. Уникальные знания и высокая квалификация наших специалистов, трудолюбие и ответственность - это основа всех достижений "Апатита" и "ФосАгро". Особые слова благодарности ветеранам, которые передают молодежи бесценный опыт».

Кульминацией торжественной части стало вручение автомобиля «KIA Cerato» «Лучшему обогатителю 2018 года». Им стал Виталий Лукичёв, оператор пульта управления третьей апатит-нефелиновой фабрики КФ АО «Апатит». «Я счастлив, это первая моя такая высокая награда! – поделился впечатлениями Виталий. – Мои родители всю жизнь проработали на «Апатите», и я пошёл по их пути. Я оператор пульта управления, машинист сушильных барабанов АНОФ-3. От моей работы зависит, как в целом будет работать вся фабрика. Это очень ответственно и почётно».

Завершился вечер концертом групп «Фабрика» и «Дискотека Авария».