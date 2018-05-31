Мурманчан научат надувать огромные мыльные пузыри

01 Июня 2018 года, 11:10

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В воскресенье, 3 июня, состоится семейный фестиваль «Мой мыльный Мурманск». Мероприятие организовано творческой студией «Джаз Дуит» и МАУ МП «Дом молодежи» при поддержке Комитета по социальной поддержке. «Мыльный» фестиваль начнётся в 14:00 на площади «Пять углов», завершится традиционным массовым запуском мыльных пузырей в 15:30.

В программе фестиваля – выступление творческих коллективов, игровые площадки, мастер-класс по надуванию гигантских мыльных пузырей, фото-точка. Также в рамках мероприятия пройдёт благотворительный сбор средств для фонда помощи животным «Дворянская губерния», аквагрим, рисунки на воде, конкурсы, подарки и многое другое.