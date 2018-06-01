В «Кировке» проходят мероприятия в День защиты детей

01 Июня 2018 года, 14:06

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в культурных организациях города проходят мероприятия, посвящённые Дню Защиты детей. В Мурманской областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова проводит для юных северян «Самый детский день».

«Это очень хороший праздник! Такие мероприятия обязательно надо проводить, чтобы напомнить взрослым людям, что к детям надо относиться хорошо, поддерживать их интересы», - поделилась с «Би-портом» представитель Центра волонтёрского движения Анастасия Вагис.

По словам волонтёра, на праздник пришло достаточно много маленьких мурманчан и гостей области. В площадки «Кировки» для детей сегодня входит живой уголок с черепахами, попугаями и другими, мастер-классы по оригами, сборка огромных кубиков, оригинальный замер веса, растяжки и других показателей. Также на мероприятии детям рассказывают о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах.

Конкурс рисунков на асфальте «МЕЛ ФЕСТ» не отменили из-за непогоды. Его перенесли в помещение Дворца имени Кирова. Дети рисовали на длинном ватмане, расстеленном на полу.

«Площадки заняты, детки радостные, улыбаются. Что же ещё нужно для счастья?», - сказала Анастасия Вагис.

Ранее «Би-порт» сообщал о других мероприятиях в День защиты детей.