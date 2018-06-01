Краеведческий музей приглашает на День открытых дверей

01 Июня 2018 года, 14:44

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра, 2 июня, в 11:00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. В этот день на постоянные и временные выставки музея бесплатный для всех категорий посетителей.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить стационарные экспозиции и узнать о природных богатствах Кольского полуострова в экспозициях, а также узнать об истории края.

В праздничный день детей ожидают веселые конкурсы, подвижные игры и сладкие призы.

Программа мероприятий:

12:00 – детский рисунок на асфальте «Город детства» и кормление птиц.

13:00 – мастер-класс по изготовлению праздничной открытки.

13:30 – музейные побродилки по экспозиции «Природа Мурманской области».

14:30 – просмотр мультфильмов.

15:00 – мастер-класс «Заполярное солнце» по созданию живописной композиции в технике сухой пастели «Заполярное солнце» в рамках открытия выставки детских работ по итогам совместного российско-норвежского проекта по изобразительному искусству «PeacePainting».