«Росатом» начинает съёмки второй серии проекта #10песенатомныхгородов

01 Июня 2018 года, 15:15

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Программа «Территория культуры Росатома» сообщает о начале съемок второй серии проекта #10песенатомныхгородов. Состоится открытое голосование по выбору песен, на которые летом 2018 года будут сняты еще десять «атомных» видеороликов.

Выбрать понравившиеся вам композиции, а так же предложить свой вариант можно на сайте проекта до 10 июня 2018 года.

В марте 2018 года завершился первый сезон проекта #10песенатомныхгородов. Его результатом стали десять уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах.

Проект объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессии, живущих и работающих в городах присутствия ГК «Росатом». Каждый исполнитель привнёс в песню свою манеру, своё тепло и атмосферу родного города. Заявку на участие можно найти здесь.