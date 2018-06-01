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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Культура » «Росатом» начинает съёмки второй серии проекта #10песенатомныхгородов
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 15:15

«Росатом» начинает съёмки второй серии проекта #10песенатомныхгородов


РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Программа «Территория культуры Росатома» сообщает о начале съемок второй серии проекта #10песенатомныхгородов. Состоится открытое голосование по выбору песен, на которые летом 2018 года будут сняты еще десять «атомных» видеороликов.

Выбрать понравившиеся вам композиции, а так же предложить свой вариант можно на сайте проекта до 10 июня 2018 года.

В марте 2018 года завершился первый сезон проекта #10песенатомныхгородов. Его результатом стали десять уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах.

Проект объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессии, живущих и работающих в городах присутствия ГК «Росатом». Каждый исполнитель привнёс в песню свою манеру, своё тепло и атмосферу родного города. Заявку на участие можно найти здесь.

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