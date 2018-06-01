Новая экспозиция появится в музее города Полярного

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В музее Полярного появится новая экспозиция. Обновление музея произойдёт благодаря проекту «Срочное погружение» Мурманской региональной общественной организации «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок Северного флота». Проект вошёл в число победителей конкурса Фонда президентских грантов.
Основной целью проекта станет историзация деятельности самого крупного военно-морского соединения Советского Союза — Четвертой эскадры подводных лодок Северного флота. Идею проекта дал известный писатель-маринист Николай Черкашин. На базе полярнинского музея к концу 2019 года должна появиться новая экспозиция, посвящённая прославленному соединению. Из средств Фонда на это будет выделено более миллиона рублей.
Фото: Gall Mur