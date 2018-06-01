Библиотека ЗАТО Александровск стала призёром конкурса «Беречь природы дар бесценный»

01 Июня 2018 года, 16:47

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск стала призером Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный».

В 2017 году Российской государственной библиотекой для слепых был объявлен X Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих. В конкурсе приняли участие 31 специальная библиотека, семь универсальных и централизованных библиотечных систем. Мурманскую область на конкурсе представил отдел «Преодоление» Городской библиотеки «Центр-Книга» МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск».

Все поступившие работы, а их было 83, прошли предварительную проверку на соответствие условиям, теме, целям и задачам конкурса. Среди них основными были - патриотическое и экологическое воспитание слепых и слабовидящих граждан, стимулирование у них интереса к литературе и чтению, привлечение незрячих к библиотеке и библиотечным формам деятельности.

По итогам голосования жюри конкурса присудило снежногорскому отделу «Преодоление» - Диплом II степени в номинации «Лучшее издание о природе для детей и юношества» за выпуск тактильного рукодельного издания «Кто на Севере живет, что на Севере растет».