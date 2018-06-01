Писательница Дина Рубина посетит Кольское Заполярье

01 Июня 2018 года, 18:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Писатель Дина Рубина приезжает в Мурманскую область, чтобы встретиться с заполярными читателями. Творческий вечер состоится 3 сентября в 19:00 в Мурманской областной филармонии. Также встречи с читателями пройдут в Мончегорске и Умбе. Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Их можно получить, правильно ответив на вопросы викторины по творчеству писательницы.

Дина Рубина является автором более 160 произведений, многие из которых становились бестселлерами в разных странах, переводились на десятки языков. Романы не раз были экранизированы: «Любка», «На Верхней Масловке», «Двойная фамилия», «Наш внук работает в милиции» (по повести «Завтра, как обычно»), «На солнечной стороне улицы», «Синдром Петрушки».