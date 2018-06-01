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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Культура » Писательница Дина Рубина посетит Кольское Заполярье
 
 
 
 
01 Июня 2018 года, 18:24

Писательница Дина Рубина посетит Кольское Заполярье


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Писатель Дина Рубина приезжает в Мурманскую область, чтобы встретиться с заполярными читателями. Творческий вечер состоится 3 сентября в 19:00 в Мурманской областной филармонии. Также встречи с читателями пройдут в Мончегорске и Умбе. Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Их можно получить, правильно ответив на вопросы викторины по творчеству писательницы.

Дина Рубина является автором более 160 произведений, многие из которых становились бестселлерами в разных странах, переводились на десятки языков. Романы не раз были экранизированы: «Любка», «На Верхней Масловке», «Двойная фамилия», «Наш внук работает в милиции» (по повести «Завтра, как обычно»), «На солнечной стороне улицы», «Синдром Петрушки».

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