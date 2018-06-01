ДК им. Кирова подготовил к началу детских каникул развлекательные программы

04 Июня 2018 года, 11:55

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова сегодня проходит игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!». Юные жители города, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии №9, побывают в «Лаборатории детских чудес». 5 июня в 11.00 в областной «Кировке» побывают ребята из мурманской кадетской школы.

В 12:00 начнется познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе №5. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду дети познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений. 9 июня программу посетят школьники из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии №9.