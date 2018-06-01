В центре Мурманска запускали мыльные пузыри

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - На центральной площади города прошел традиционный семейный фестиваль «Мой мыльный Мурманск». Мероприятие было организовано при поддержке мурманского Дома молодежи и Объединения молодежных центров. Гостей праздника развлекали артисты, работали мастера аквагрима и тематические площадки.
«Мурманчане очень дружные и семейные люди, подобные праздники всегда собирают очень много зрителей и участников», – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.
Завершился фестиваль массовым запуском мыльных пузырей.
АГМ