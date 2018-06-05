Выставка «Театр на краю земли» откроется в Мурманске

05 Июня 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске 6 июня откроется выставка «Театр на краю земли», посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол. Это одно из старейших учреждений культуры Мурманской области, уходящее корнями в Кировск, где театр маленького зрителя был создан в 1933 году.

С 1934 года он стал официально называться «Кировский заполярный театр кукол». В 1938 году учреждение получило статус областного, а в 1949 года переведено в Мурманск.

Открытие выставки состоится в 11 часов в Мурманском областном краеведческом музее. Будут представлены фотографии, награды и призы театра, которые познакомят с историей учреждения со дня его основания по настоящее время. Посетители узнают о самых первых спектаклях, о деятельности театра во время Великой Отечественной войны и о послевоенной истории. Также на выставке будут представлены театральные куклы, сувениры, пригласительные билеты, афиши и программы спектаклей разных лет.