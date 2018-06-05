В Научной библиотеке состоится вечер памяти, посвящённый Николаю Колычеву

05 Июня 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра, 6 июня, в Мурманской областной научной библиотеке пройдет литературный вечер, посвященный памяти мурманского поэта Николая Колычева. Мероприятие состоится в 17:00.

7 июня прошлого года «Би-порт» сообщал о смерти поэта. Николай Колычев скончался в Кольской ЦРБ. Ранее Научная библиотека уже приглашала желающих вспомнить творчество мурманского поэта.

Его перу принадлежат поэтические книги, публикации в литературных сборниках. Он - лауреат множества литературных премий и конкурсов. Многие его поэтические произведения стали песнями, написанными им самим и самодеятельными и профессиональными композиторами.

Вспомнить замечательного мурманского поэта придут коллеги по перу, друзья, почитатели его таланта. На вечере будут звучать поэтические строки и песни на стихи Николая Колычева.