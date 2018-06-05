В Мурманске отметят Пушкинский день

05 Июня 2018 года, 17:48

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра, 6 июня, на площади перед Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдёт традиционная квест-игра «Читаем Пушкина на Пушкинской». Начало мероприятия в 11:00. Игра проводится в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина мурманчане окунутся в эпоху XIX века и вспомнят любимые произведения писателя. Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители столицы Заполярья смогут принять участие в весёлой, интересной и познавательной программе. Сказочные герои произведений Александра Сергеевича и, конечно же, жители XIX века помогут всем превратить улицу Пушкинскую в «набережную» той эпохи.

Участников квест-игры ждёт путешествие по различным игровым станциям, где они смогут не только прочитать стихи и сказки писателя, но и сделать фотографии с персонажами XIX века. Кроме того, гости мероприятия проверят свои знания, ответив на вопросы о жизни и творчестве Александра Сергеевича, а юные мурманчане смогут нарисовать мелками на асфальте любимых героев сказок русского писателя.

Также в 11:00 в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки начнётся областная литературная акция «С днём рождения, Александр Сергеевич!». В рамках акции в библиотеке пройдут чтения произведений поэта, викторины и литературные часы, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Посетители смогут присоединиться к большому празднику поэзии, чтению вслух любимых стихотворных строчек, просмотру экранизированных сказок и повестей.