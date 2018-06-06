Мурманские студенты стали победителями в конкурсе «Молодые дарования России»

06 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманчане вошли в число призёров и победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Конкурс проводится среди учащихся и студентов, имеющих звание лауреатов или дипломантов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных за последние три года.

Студент Мурманского колледжа искусств Никита Симагин включён в список победителей конкурса (первая премия) и претендентов на назначение грантов Президента Российской Федерации. В списке призёров (вторая и третья премии) конкурса «Молодые дарования России» 2018 года – учащийся третьего класса детской театральной школы Мурманска Дмитрий Бриленков (2 премия) и студентка Мурманского колледжа искусств Лада Аксенова (2 премия).