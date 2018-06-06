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Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Культура » Юные мурманчане приняли участие в выставке, посвящённой конституции
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 18:20

Юные мурманчане приняли участие в выставке, посвящённой конституции


МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось открытие выставки работ школьников и студентов, посвящённых основному закону страны. Выставка – результат проведения двух творческих конкурсов: плакатов и буклетов «Конституция моими глазами», а также фотографий «В объективе права». Они проводились в рамках реализации социально-просветительского проекта «Конституция и молодежь».

Разнообразные по стилю и содержанию, но яркие, наполненные смыслом работы украсили коридор второго этажа библиотеки. Плакаты, исполненные юными художниками, проиллюстрировали не только права, но и обязанности граждан по рациональному использованию природных ресурсов, защите Отечества. Буклеты раскрыли темы социального обеспечения россиян, права на труд и отдых и многие другие. На выставке «Граждане России под защитой государства» были представлены книги, а также методико-библиографические материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки.

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