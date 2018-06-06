Юные мурманчане приняли участие в выставке, посвящённой конституции

06 Июня 2018 года, 18:20

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось открытие выставки работ школьников и студентов, посвящённых основному закону страны. Выставка – результат проведения двух творческих конкурсов: плакатов и буклетов «Конституция моими глазами», а также фотографий «В объективе права». Они проводились в рамках реализации социально-просветительского проекта «Конституция и молодежь».

Разнообразные по стилю и содержанию, но яркие, наполненные смыслом работы украсили коридор второго этажа библиотеки. Плакаты, исполненные юными художниками, проиллюстрировали не только права, но и обязанности граждан по рациональному использованию природных ресурсов, защите Отечества. Буклеты раскрыли темы социального обеспечения россиян, права на труд и отдых и многие другие. На выставке «Граждане России под защитой государства» были представлены книги, а также методико-библиографические материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки.