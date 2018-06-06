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Сари
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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

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Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » Культура » В Умбе прошла конференция «Сокровища Земли Тре»
 
 
 
 
06 Июня 2018 года, 19:20

В Умбе прошла конференция «Сокровища Земли Тре»


УМБА/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – В Умбе в конце мая в Детской районной библиотеке прошла традиционная конференция «Сокровища Земли Тре». В этом году мероприятие было организовано в седьмой раз. Руководствуясь удачным опытом прошлого года, организаторы снова решили отойти от традиционной структуры мероприятия, и 18 мая стартовал самостоятельный Детский день конференции.

Открыл Детскую конференцию мастер-класс «Ботанический барельеф». Художник-дизайнер из Санкт-Петербурга, Кристина Ребрина, познакомила ребят с технологией создания рельефа на гипсе в технике обратного оттиска. Следующим докладчиком Детской конференции стал также гость из Санкт-Петербурга, специалист по 3-D технологиям, Филипс Кучинскис, который рассказал присутствующим о принципах работы 3-D сканера, сделал обзор компьютерных программ, в которых можно поработать с аватарами.

Для детей выступили Евгений и Яна Звуковы из Мурманска, музыканты дуэта «Аутентика», основатели клуба «Северный варган», мастера студии резонанса «Экозвук». Всем детям были выданы варганы. Музыканты сначала поведали об этом музыкальном инструменте, затем гости научились извлекать из него свои первые звуки.

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