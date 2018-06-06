Подведены итоги интернет-конкурса «ПРО-life»

07 Июня 2018 года, 10:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 20 апреля по 20 мая проводился интернет-конкурс «ПРО-life», который был организован региональным Министерством образования и центром дополнительного образования «Лапландия». Участники боролись за победу по пяти тематическим направлениям: «Я и спорт», «Правильное питание – залог здоровья», «Здоровая семья – здоровая Россия!», «Быстрее, выше, сильнее», «Нет – вредным привычкам!».

В конкурсе приняли участие 24 обучающихся образовательных организаций Мурманской области из пяти муниципальных образований: городов Мурманск, Кировск, ЗАТО Александровск, Кандалакшского и Кольского районов. По итогам зрительского голосования в социальной сети «Вконтакте» и оценок жюри определены победители и призеры.