В Заполярье прошёл Фестиваль культуры Индии

07 Июня 2018 года, 13:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные при поддержке регионального комитета по культуре и искусству в Мурманске, Кировске и Кандалакше прошли мероприятия VIII Фестиваля культуры Индии. В этот раз он был посвящён 80-летию образования Мурманской области. Организатором мероприятия выступил Центр ведической культуры.

Северяне побывали на Празднике колесниц, мастер-классах настоящего йога, знакомились с индийскими танцами и музыкой. С аншлагом и под бурные аплодисменты зрителей прошел концерт в Мурманской областной филармонии с участием известного индийского певца Битту Маллика и местных самодеятельных творческих коллективов. Почётным гостем фестиваля стал генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге господин Дипак Миглани.