Мурманская выставка «Детское рукописное чудо» работает в Совете Федерации

07 Июня 2018 года, 14:27

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В третий день выставки «Детское рукописное чудо» из мурманского музея в Совете Федерации пришли сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации с семьями. Библиотекари предложили им буклеты об истории создания музея детской рукописной книги и о том, как книгу сделать своими руками.

Одним из посетителей выставки «Детское рукописное чудо» в Совете Федерации оказался Григорий Мыларщиков, полковник спецназа ФСБ, ветеран-спецназа МВД. Увидев книгу «Привет Гриша», он сказал: «Эта книга про меня! Меня тоже зовут Григорий».