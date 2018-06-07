В Мурманске презентуют электронную коллекцию «Мурман – край российский»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманской областной универсальной научной библиотек 8 июня состоится презентация электронной коллекции «Мурман – край российский», посвященной 80-летию Мурманской области. В новой коллекции собраны материалы по истории области в целом, документы об административно-территориальном устройстве, экономическом, социальном и культурном развитии, издания о городах и районах Мурманской области.
Участники презентации обсудят перспективы совместной работы по развитию электронной библиотеки «Кольский Север» и формированию коллекции «Мурман – край российский».