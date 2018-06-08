Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» получил гран-при фестиваля «Музейный Гик. Сезон IV»

08 Июня 2018 года, 13:15

КИРОВСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Экспозиция «Путешествие из недр Земли в атмосферу» музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» (группа «ФосАгро») стала победителем в номинации «Лучшая мультимедийная экспозиция» и получила Гран-при всероссийского интернет-фестиваля «Музейный Гик. Сезон IV». В фестивале приняли участие 97 проектов в разных номинациях.

«Музейный Гик. Сезон IV» - это уникальная возможность представить новейшие разработки в сфере мультимедиа и интернета профессиональному сообществу, получить оценку широкой аудитории и экспертов. Критериями для оценки проектов являются: уникальность идеи, технологичность решения, качество дизайна, оригинальность сценария. Учредители фестиваля - государственный музей истории религии и Союз музеев России.

Особенно ценны те проекты, в которых сумели соединить архитектуру, музейные экспонаты и мультимедиа в единое неразрывное целое. Вам это, безусловно, удалось! – отозвался о Музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит» Владимир Дукельский, заведующий кафедрой управления проектами факультета «Управление социокультурными проектами» Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Заслуженную награду директору МВЦ КФ АО «Апатит» Ольге Кубаревой вручил в Москве директор департамента музеев Министерства Культуры РФ Юрий Евтюхин.