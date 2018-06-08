08 Июня 2018 года, 14:04

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Легендарная Дина Рубина приезжает в Мурманскую область, чтобы встретиться с заполярными читателями.

Дина Рубина – имя культовое, писатель с большой буквы. Автор более 160 произведений, многие из которых становились бестселлерами в разных странах, переводились на десятки языков. Романы не раз были экранизированы: «Любка», «На Верхней Масловке», «Двойная фамилия», «Наш внук работает в милиции» (по повести «Завтра, как обычно»), «На солнечной стороне улицы», «Синдром Петрушки».

Приезд Дины Рубиной – это подарок всем жителям Мурманской области, поклонникам ее творчества, активным читателям, любителям сочного слова и сильной мысли.

Творческий вечер Дины Рубиной состоится 3 сентября в 19:00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3). Также встречи с читателями пройдут в Мончегорске и Умбе.

Вход на концерт будет осуществляться по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно получить, правильно ответив на вопросы викторины по творчеству Дины Рубиной.

Викторина стартует в ближайшее время. Следите за новостями Мурманской областной научной библиотеки.

С книгами Дины Рубиной можно познакомиться в отделе художественной литературы Мурманской областной научной библиотеки и в электронной библиотеке ЛитРес