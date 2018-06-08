В День России творческие коллективы Дома дружбы Мурманской области выступят в Кандалакше

08 Июня 2018 года, 16:06

КАНДАЛАКША/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Творческие коллективы национально-культурных общественных объединений Дома дружбы 12 июня представят праздничную программу на площади перед Дворцом культуры «Металлург» в городе Кандалакша.

2018 год для самого южного уголка Заполярья, как и для всей Мурманской области, юбилейный – город отмечает 80-летие со дня присвоения рабочему поселку Кандалакша статуса города. Ранее Кандалакша входила в состав Карельской АССР.

В День России жителей Кандалакшского района ожидает праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». В программе: выступления коллективов Дворца культуры «Металлург», духового оркестра, мастер-классы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Гостями Кандалакши станут представители национально-культурных объединений Дома дружбы Мурманской области. Жители районного центра услышат песни на разных языках и познакомятся с танцами разных народов.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.