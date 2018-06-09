День России в Мурманской области: программа праздника

09 Июня 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Областные учреждения культуры подготовили для юных северян праздничные программы ко Дню России.

11 июня в 11.00, в канун главного государственного праздника россиян, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится познавательно-игровое путешествие по российским городам, посвящённое Дню России. Этот праздник, ежегодно отмечаемый 12 июня, совсем молодой, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Участники мероприятия познакомятся с историей праздника, узнают, как этот праздничный день появился и почему он стал таким важным для государства и граждан. Ребята совершат увлекательное виртуальное путешествие по городам нашей необъятной родины, каждый уголок которой по-своему прекрасен и неповторим. Узнают о главных городских достопримечательностях и архитектурных памятниках, уникальных местах, которыми по праву гордятся россияне. Познакомятся с археопарком в Ханты-Мансийске и узнают, где находится самая холодная точка мира. Попробуют прочитать берестяное письмо из Великого Новгорода и отгадать, где в России растет танцующий лес.

В 11.30 на площадке перед центральным входом в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку начнется праздник для воспитанников 1-5-х классов «Россия, я твоя росинка». Сотрудники библиотеки в преддверии знаменательной даты проведут праздник, основанный на фольклоре, который как нельзя лучше раскрывает историю, показывает красоту души россиян. Посетители примут участие в беседе, из которой узнают, как появился праздник, его значение. Для маленьких граждан подготовлено много сюрпризов в этот день: встреча с героями сказок в исполнении библиотекарей, конкурсы, подвижные игры. Организаторы надеются, что в этот день летних каникул юные мурманчане не только весело проведут время, но и пополнят свои знания интересными фактами о стране.

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Малая гостиная) в 11.00 и в 12.00 пройдет познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь при мурманской кадетской школе, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания. 13 июня в 11.00 программа пройдет для мальчишек и девчонок из мурманского лицея №2, в 11.00 и в 12.00 – для ребят из мурманской гимназии №9.

День семейного отдыха, посвященный Дню России, начнется в Мурманском областном краеведческом музее 11 июня в 13.00. В предпраздничный день гости музея познакомятся с историей праздника, узнают о появлении государственных символов Российской Федерации и о значении герба, флага и гимна нашей страны. На мероприятии будет представлена мультимедийная презентация «Моя Россия», а также викторина, в ходе которой дети узнают о самых высоких горах в стране, самом большом озере, самой большой и самой маленькой крепостях России. Также на занятии ребята поговорят о символике Мурманской области и города Мурманска. В завершение дети посмотрят фильм мультипликационного проекта «Гора Самоцветов», созданный при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, и соберут тематические пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области» и «Герб России».

12 июня творческие коллективы национально-культурных общественных объединений Дома дружбы представят праздничную программу на площади перед Дворцом культуры «Металлург» в городе Кандалакша.

2018 год для самого южного уголка Заполярья, как и для всей Мурманской области, юбилейный – город отмечает 80-летие со дня присвоения рабочему поселку Кандалакша статуса города. Ранее Кандалакша входила в состав Карельской АССР.

В День России жителей Кандалакшского района ожидает праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». В программе: выступления коллективов Дворца культуры «Металлург», духового оркестра, мастер-классы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое.