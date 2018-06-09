«Невезучая курица» поедет на Международный театральный фестиваль «Тарарам»

09 Июня 2018 года, 16:00

КОТЛАС/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – С 12 по 19 июня Котласский драматический театр совместно с Домом деда Мороза (город Великий Устюг) проводит V Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам».

В фестивале принимают участие театры из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и Нижегородской областей, республики Коми и Армении.

Мурманский областной театр кукол представит на фестивале спектакли «Невезучая курица» и «Красная шапочка».

«Невезучая курица» – спектакль, созданный по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады. Режиссер-постановщик: Светлана Дорожко, Художник-постановщик: Ольга Устюгова, Композитор Петр Макаров. Премьера спектакля состоялась на мурманской сцене 25 марта 2012 года. В спектакле заняты артисты: Екатерина Ефремова, Денис Дмитриев, Иван Песнев.

Спектакль «Красная шапочка» на мурманской сцене проходил во время новогодней кампании 2017-2018 года. Режиссёр-постановщик: заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков, Художник-постановщик: Ольга Преснякова, Композитор: Петр Макаров. Премьера состоялась 22 декабря 2016 года. Спектакль интерактивный, предназначен для самых маленьких. Юные зрители принимают в нем непосредственное участие, что помогает детям гораздо глубже понять смысл сказки и все те уроки, которые она нам преподносит. В спектакле заняты артисты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин.

Стоит отметить, что Мурманский областной театр кукол не впервые принимает участие в Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам». В 2016 году артисты театра показали в Котласе спектакль «Королевские зайцы». Постановка одержала победу в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри».