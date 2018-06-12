Короткометражка мурманского режиссёра взяла награду на фестивале «Старкон-2018»

13 Июня 2018 года, 09:36

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ — Короткометражный фильм «Призвание», режиссёром и сценаристом которого выступил мурманчанин Максим Кобелев, стал лучшим фильмом на Конкурсе короткого метра в рамках фестиваля «Старкон-2018». Об этом сообщил автор фильма. В шорт-лист конкурса вошли 20 фильмов из 70 представленных. Участниками стали авторы из России, стран СНГ и Прибалтики.

Старкон — крупнейший российский фестиваль, посвящёный науке, космонавтике, робототехнике, а также научной фантастике и фэнтези во всех их проявлениях: кинематографе, литературе, комиксах и других видах искусства и творчества.